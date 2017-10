O alerta foi dado pelos moradores do distrito de Aprazível, localidade onde o teto do pátio recreativo da Escola Municipal Antônio Custódio caiu sobre os brinquedos das crianças no último domingo 08.

O leiteiro conhecido por “ASA DURA”, que foi promovido a construtor pelo vereador Itamar Ribeiro, foi o responsável pela obra sem projeto, em pelo menos outras quatros escolas municipais, segundo os moradores.

Fonte: Wellington Macedo