Operação Occasus: Polícia Civil prende líderes do tráfico em comunidade na Messejana

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou na manhã de hoje, 3, detalhes da Operação Occasus, que investigou duas quadrilhas atuantes nas comunidades Parque Santa Rosa e Pôr do Sol, em Messejana. A operação, desencadeada pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), prendeu 20 pessoas no decorrer dos últimos dois anos, com 11 dessas prisões tendo acontecido na última semana.





Além disso, foram apreendidos 209 quilos de droga (em maconha, crack e cocaína), nove automóveis, cinco armas (incluindo um fuzil), 96 munições e insumos para o tráfico. Bens ligados às operações criminosas foram bloqueados pela justiça, entre eles contas bancárias, veículos e uam variedade de imóveis.





Entre os capturados estão Lucas Mendes Ferreira, o principal líder do grupo no Parque Santa Rosa. Segundo as investigações, ele tinha influência sobre grupos criminosos em todo o Brasil, com conexões inclusive de fora do país. Outro preso foi Tony Carlos Ferreira Viana, líder do grupo atuante na comunidade Pôr do Sol.





No início da investigação, em 2015, a polícia identificou que as duas comunidades eram rivais e competiam por espaço no tráfico de drogas, até que as ldieranças optaram por fazer um pacto e demarcar territórios. A partir de então, passaram a trabalhar em conjunto, cada uma priorizando também um tipo específico de droga.





Segundo Patrícia Bezerra, diretora da DCTD, o objetivo da operação ia além de prender os traficantes e recolher as drogas, visando principalmente desestabilizar e descapitalizar os grupos criminosos.





