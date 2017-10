Vídeo: ladrão tenta roubar idoso de 69 anos, se dá mal e apanha muito

Com o avanço das redes sociais, diversos casos de roubos e outros crimes acabam sendo registrados e postados pelos internautas. Nessa matéria mostraremos um desses caso, onde a vítima reagiu e venceu o bandido.





Em um vídeo, podemos ver um senhor com 69 anos de idade que conseguiu imobilizar um assaltante que usou um simulacro (revólver de brinquedo) para tentar cometer o crime.





No video, uma pessoa que passava no momento da confusão aparece dando detalhes do que aconteceu enquanto o senhor de idade continua sua imobilização, até a chegada da polícia.





Aparentemente, várias pessoas estão presentes, já que é possível ouvir diversos comentários sobre a atitude do idoso.





Vale lembrar que as autoridades sempre orientam que as pessoas não devem reagir nesses casos, mas talvez cansado de tanta violência esse senhor fez ao contrário.





Vejam:

Via Zip Notícias