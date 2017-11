Um acidente com vítima fatal foi registrado na madrugada desta quinta-feira (30), por voltas 1h, na CE 178, no município de Santana do Acaraú.





Um ônibus que transportava funcionários da empresa Grendene Sobral seguia para Santana do Acaraú, quando nas proximidades da localidade de Sororoca, atropelou uma mulher, que morreu no local.





Mais detalhes a qualquer momento.

Fonte: Sobral 24 horas