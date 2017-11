Motorista embriagado é preso transportando porco em cadeirinha de bebê

Após ser abordado o motorista se mostrou bastante exaltado. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia e foi reprovado com teor alcoólico de 0,82 mg/l.





Um homem de 26 anos foi preso na BR 070, município de Aragarças – na divisa com Mato Grosso, alcoolizado, transportando um suíno na cadeirinha de bebê. A prisão aconteceu na tarde de sábado (11).





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da corporação que estavam em ronda pela rodovia, perceberam quando um VW Gol transitava com o som do veículo bastante elevado. Ao darem sinal de parada para o condutor, ele evadiu e só foi abordado cerca de dez minutos, após acompanhamento tático.





Durante a fuga, de acordo com a PRF, o condutor do veículo realizou várias manobras arriscadas, como atravessar ruas sem parar, conduzir o carro em alta velocidade no perímetro urbano e frear bruscamente para não colidir com outros veículos.





Após ser abordado o motorista se mostrou bastante exaltado. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia e foi reprovado com teor alcoólico de 0,82 mg/l.





Ao fiscalizar o veículo foram encontrados latas de cervejas e dois suínos abatidos que seriam entregues a consumidores de Aragarças e Barra do Garças (MT).





O rapaz que é morador de um assentamento rural da região foi autuado por embriaguez ao volante, pela não utilização do cinto de segurança e por trafegar com velocidade incompatível com a segurança.





O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.





Fonte: MAIS GOIAS