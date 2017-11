POLICIAIS DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Na noite do último sábado (25/11), a Equipe RAIO 05 realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Terrenos Novos, quando ao passar pela Rua Luís Santos Aquino, visualizou um homem em atitude suspeita. Ao realizar abordagem pessoal, foi encontrado com o suspeito um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.





Alan Vieira da Silva, 23 anos, foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190