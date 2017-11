Vereador Giu Vasconcelos denuncia "indústria de multas"

Vereador Giu Vasconcelos (SD), durante a sessão desta segunda-feira, 13, em pronunciamento do Plenário 5 de Julho, reclamou mais uma vez da forma como está acontecendo as blitzes na cidade de Sobral. Giu Vasconcelos denuncia que desde que Ivo Gomes assumiu a Prefeitura transformou a Autarquia de Trânsito numa “indústria de multas”. Segundo ele, um motorista foi multado por ter transitado em faixa sinalizada contrária a via de trânsito, montada na área do Carnabral. “Mesmo estando autorizado o tráfego de veículo na contramão, o motorista foi multado”, disse Giu que lamentava o absurdo praticado por Agentes de Trânsito. Após a denúncia outras pessoas que usaram a mesma para se deslocar do Centro para a Serra da Meruoca, temem ter sido multados.





(Wilson Gomes)