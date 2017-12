Forrozeira Solange Almeida vira madrinha de PMs e assunto causa polêmica na tropa e em redes sociais

Gerou uma grande polêmica nas redes sociais e na PM a escolha da cantora e ex-vocalista da banda Aviões do Forró, Solange Almeida, como madrinha do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Ceará. A homenagem aconteceu nesta quinta-feira, 21, na solenidade de promoção de 1.847 oficiais e praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares.





Nas redes sociais, e nos aplicativos de celulares agentes de segurança reclamaram que não houve uma escolha por parte dos policiais militares, sobre quem deveria ser a madrinha do Batalhão de Choque. Nem mesmo o comandante do Batalhão de Choque (BPChoque), tenente-coronel Henrique Bezerra, foi comunicado da escolha. Oficiais e praças também receberam a informação do título de Solange Almeida por meio das redes sociais.





“Ela nunca pisou lá no batalhão, talvez nem saiba onde fica”, relatou um PM que preferiu não se identificar, por temer represálias.





No Instagram, Solange Almeida destacou o título recebido e postou uma foto usando a boina vermelha do Batalhão de Choque. Durante a solenidade, ela foi aplaudida quando seu nome foi citado entre os convidados para a solenidade militar e cumprimentada pelo governador Camilo Santana e demais autoridades.





Investigada





Em outubro de 2016, Solange Almeida outros artistas e empresários da banda Aviões do Forró foram alvo da operação For All, da Polícia Federal, que investigava um esquema de sonegação de impostos. Em dezembro do mesmo ano, Solange anunciou a saída da banda e informou que iria começar carreira solo. Depois, Sol fez sucesso com o DVD e com parcerias, que envolveram Ivete Sangalo, Joelma e outros grandes nomes da música.





(Fernando Ribeiro)