Guardas Municipais de Sobral participaram de seminário em Solonópole

Integrantes da Guarda Civil Municipal de Sobral, participaram na manhã de sábado (02), do II Seminário de Guardas Municipais do Estado do Ceará, realizado na cidade de Solonópole (CE), que reuniu delegações de aproximadamente 33 municípios.





O evento foi promovido pelo Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado do Ceará, com o apoio da Prefeitura de Solonópole, com realização de torneio de salão, palestras sobre diversos temas, com foco na construção de estratégias operacionais padronizadas em segurança pública nos municípios, para fortalecer a atuação entre as corporações. Além de reestruturar a composição do Conselho Estadual das Guardas Municipais do Ceará (CEGM), com vista a 2018.





A proposta é agregar valores às Guardas Municipais, para atuar fortemente no combater a violência e na diminuição dos índices da criminalidade em cada um dos municípios cearenses.





A solenidade de abertura contou com a participação de secretários de segurança, vereadores, sindicalistas, comandantes das Guardas Municipais de diversas cidades.





