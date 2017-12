Neymar sobre Bruna Marquezine: "voltaria por gostar muito"

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, do canal Hotel Mazzafera, Neymar assumiu que voltaria com a ex-namorada.

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, do canal Hotel Mazzafera, Neymar assumiu que voltaria com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine. Ao ser questionado sobre a possibilidade de reatar o relacionamento, ele até hesitou em falar, mas acabou dizendo: “Voltaria”. Em seguida, o craque gargalhou e disse que “Vai dar polêmica. Mas voltaria pelo carinho, por gostar muito”.





Para tristeza dos fãs, o casal terminou no fim junho. No entanto, cada encontro dos dois — como no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão, em outubro — é uma esperança a mais para os apaixonados nos pombinhos.





Veja o vídeo:





Brumar?





Em outubro, Cristian Guedes, um dos amigos mais próximos de Neymar, fez um Instagram Stories na casa do jogador em Paris, na França, onde também estava o jogador Gabriel Medina. Entretanto, o vídeo mostrou outra coisa: um quadro com o desenho de Neymar e Bruna Marquezine.





O quadro mostra Neymar e Bruna fantasiados de Batman e Mulher-Gato, imitando a foto que os dois tiraram nas festa à fantasia de Medina em dezembro de 2016.