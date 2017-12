OS FAMOSOS BRASILEIROS QUE ESTÃO FALIDOS

Dinheiro na mão é vendaval! Há quem diga que dinheiro não traz felicidade, mas, em muitos casos, a falta dele com certeza traz sofrimento e muitos problemas. Saber administrar bens e pensar no futuro é parte importante da carreira de qualquer famoso, mas parece que alguns não pensaram nisso a tempo e hoje passam aperto devido a falta de dinheiro.





Rodolfo

Todos lembram da dupla ET e Rodolfo e do falecimento prematuro do ator que interpretava o ET, aos 46 anos. Mas e o Rodolfo, o que aconteceu com ele? Infelizmente ele não se encontra em uma boa situação. Atualmente Rodolfo Carlos de Almeida vive da renda do trabalho no cultivo de hortaliças orgânicas na chácara de um amigo na Grande São Paulo. Para piorar a situação, o pai do jornalista está doente e ele mesmo sofre de depressão. Mas nem tudo está perdido, no ano passado ele venceu uma ação trabalhista que move contra o SBT desde 2009. Rodolfo ainda vai demorar para receber o dinheiro, mas diz já saber o que fazer quando ele vier: “Vou investir em terra e enxada".





Ximbinha

Depois de toda a polêmica que cercou o divórcio de Ximbinha (ex-Chimbinha com Ch) e da cantora Joelma, da Banda Calypso, parece que ele não está nada bem. Segundo o portal Extra, o cantor deve mais de R$ 500 mil para o banco e, ainda de acordo com a publicação, o montante corresponde a dois empréstimos em seu nome - um de R$ 200 mil e outro de R$ 300 mil.





Serguei

Na década de 60, ele era um ícone da música e dizem que teria até mesmo se relacionado com Janis Joplin. Mas hoje aos 82 anos, o roqueiro Serguei passa por um momento difícil; além dos problemas de saúde que enfrenta, ele está afundado em dívidas. O cantor está doente e vivendo apenas com uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas, apesar de tudo, não parece desesperado com a situação. Ele mora em um casarão no Rio de Janeiro, que também serve como locação para o Templo do Rock, um museu com artigos emblemáticos da música. "Moro com meus quatro cachorros. Eu mesmo me cuido. Não tenho do que reclamar da vida. A minha idade cronológica não me afetou em nada", disse.





Emerson Fittipaldi

Um dos maiores nomes da história do automobilismo brasileiro, Emerson Fittipaldi está vivendo uma verdadeira crise financeira. Ele, que é bicampeão da Fórmula 1 (1972 e 1974), bicampeão das 500 milhas de Indianápolis (1989 e 1993) e campeão da Fórmula Indy (1989) teve seus bens penhorados pela Justiça e acumula dívida avaliada em R$ 27 milhões. Ele enfrenta processos milionários, são mais de 60 ações que tramitam nos Tribunais do Estado de São Paulo. Em uma das ações, o valor da causa é de R$ 3.455 milhões. Os advogados de Emerson Fittipaldi entraram com um ação na Justiça para reaver alguns seus bens, pois até mesmo seus troféus foram levados de seu museu em São Paulo em um processo de penhoras.





Sandro Pedroso

Sandro Pedroso já atuou em várias novelas da Globo e ficou conhecido por ter namorado a atriz Susana Vieira. Mas, recentemente ele afirmou ao programa do Gugu que está trabalhando como garçom e para complementar a renda, também vende colares e pulseiras masculinas em uma loja na internet. Hoje ele é casado com Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo. Eles têm um filho, pra quem Sandro já chegou a usar as redes sociais para arrecadar dinheiro. Segundo ele, estava sem dinheiro na conta bancária e precisava comprar fraldas e um inalador para o menino. Mais tarde, a esposa postou um vídeo agradecendo por terem arrecadado cerca de R$1.200,00.





Neném

Na época em que fizeram muito sucesso, lá na década de 90, Pepê e Neném ganharam muito dinheiro. Mas, além de não terem tido muito juízo para cuidar dos próprios cachês, elas ainda foram enganadas por um por um empresário que cobrava muito do que elas imaginavam pelos shows e vendia apresentações sem que elas soubessem. As gêmeas hoje viram seus shows diminuírem e passam por dificuldades. Apesar disso, recentemente Neném casou-se com a estudante Thaís Baptista em uma cerimônia avaliada em R$ 200 mil, mas Neném explicou que "Nada foi tirado do nosso bolso. As pessoas gostam da gente, sabem que somos humildes e quiseram ajudar. Nem todo mundo ajudou com dinheiro. O buffet liberou o espaço, a comida, por exemplo". Sorte dela!





Trapalhada

O eterno 'trapalhão' Dedé Santana, está com 81 anos e várias dificuldades financeiras. Ele revelou que acabou cometendo alguns tropeços com seu dinheiro nos últimos anos, e acabou no aperto. Dedé inclusive já revelou que Renato Aragão tem ajudado, "Não foi pouca coisa; Renato me deu, não emprestou", diz.





Ex-polegar

Outro famoso que não vive uma boa situação financeira é o ex-polegar Ricardo Costa, que em 2014 inclusive esteve prestes a ser preso por não pagar pensão alimentícia. E a coisa não melhorou nem mudou, hoje aos 46, ele colocou o foodtruck com o qual trabalhava a venda alegando precisar de dinheiro urgentemente para pagar dívidas que somam R$160 mil, incluindo a pensão do filho de 9 anos, que soma um débito de R$ 12 mil.





Fonte: br.betterdeals