PRF do Ceará aponta redução de 27% no total de acidentes durante o feriadão de Natal

Balanço oficial registra 27 acidentes com 21 pessoas feridas e duas mortas desde a sexta-feira dia 22.



Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará divulgou na manhã desta terça-feira (26) o balanço oficial de ocorrências nas rodovias federais. Entre a sexta-feira (22) e a manhã desta segunda-feira (25), foram registrados 27 acidentes, com 21 pessoas feridas e duas mortas.





De acordo com a PRF, em comparação com igual período do ano passado foi anotada redução de 27% no total de acidentes, e 60% no número de feridos graves e 50% nos óbitos.





Outras ocorrências





O guiador de um veículo Celta foi preso no km 237 da BR 402 em Amontada. Segundo a PRF, ele estava sob efeito de bebida alcoólica e em seu nome havia um Mandado de Prisão aguardando cumprimento, expedido pela Vara da Comarca de Montada.





Em Limoeiro do Norte, um policial civil lotado em Russas morreu no início da manhã deste domingo (24), após capotamento de um veículo Punto na BR-116, no km 188. A passageira foi socorrida com lesões graves para o Hospital Municipal de Russas e em seguida transferida para o Instituto Dr. José Frota.



Via Cearanews7