Dois criminosos em uma motocicleta realizaram um roubo a pessoa no bairro Junco, nas proximidades do restaurante do Veras. Os bandidos estavam armados com revólver, abordaram um homem que transitava a pé, anunciaram o roubo e levaram uma bolsa da vítima com vários pertences.





O assalto foi registrado na última quinta-feira (30), por volta das 20h.





Fonte: Sobral 24 horas