Secretaria de Saúde de Sobral lança três editais para seleção imediata e cadastro de reserva

A Secretaria da Saúde (SMS) lançou três editais para contratação de profissionais e formação de cadastro de reserva. Os processos serão regidos pela Saúde, sob supervisão da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Gestão (SECOG). Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município 197, de 30 de novembro.





As inscrições serão feitas de forma presencial, na sede da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 – Junco – Sobral-CE, no período (dias úteis) de 01 a 07 de dezembro, no horário das 8h às 11h e de 14h às 17h (horário local). O resultado final deverá ser divulgado em 19 de dezembro.





Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 (cinquenta reais) para nível superior e R$ 25 (vinte e cinco reais) para nível médio e técnico, que deverá ser paga através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM).









Edital 23/2017





Este edital é destinado ao preenchimento de vagas e possíveis vagas para o Núcleo de Atenção em Saúde da Família (NASF), vagas remanescentes dos editais 09 e 16. A contratação se dará pelo período de 12 meses. O processo será composto de uma única fase, que será a avaliação curricular.





Haverá vagas para os seguintes profissionais: educador físico (01+Cadastro); psicólogo (02+Cadastro); farmacêutico (03+Cadastro) e assistente social (só cadastro). Os salários variam de R$ 2.300,00 a R$ 2.500,00. A carga horária é de 40h, exceto para o último, por previsão em lei (30 h).





Para acessar o edital completo, clique AQUI (a partir da pág. 05).





Edital 24/2017

Este edital é destinado a prover outros cargos de nível superior da Secretaria de Saúde. A eventual contratação se dará pelo período de 12 meses.

As oportunidades são para os seguintes cargos: dentista, médico generalista, assistente social, psicólogo (20 e 40h) e fonoaudiólogo (cadastro); enfermeiro para a Estratégia Trevo em maternidades (02+cadastro); assessor de comunicação, educador físico, tecnólogo em alimentos, tecnólogo em saneamento (01+cadastro); farmacêutico, psicopedagogo, nutricionista, fonoaudiólogo, dermatologista, médico do trabalho (01+cadastro), gastroenterologista, mastologista, oncologista, pneumologista e pneumologista pediátrico, ortopedista, urologista (01+cadastro), ultrassonografista (cadastro para fetal e geral/obstétrico), radiologista, pediatra.





O processo seletivo será composto de fase única, sendo esta a avaliação curricular. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 8.792,00 (médico generalista). Para acessar o edital completo, clique AQUI (a partir da pág. 08).









Edital 25/2017

Este edital se destina ao preenchimento de vagas e cadastro de reserva para nível médio e técnico. As oportunidades são para auxiliar em saúde bucal (médio, 01 vaga para o CSF de Caioca+cadastro) e técnico de enfermagem (cadastro).









O processo de seleção será através de prova escrita. O salário para ambas as funções é de R$ 1.000 (mil reais). Para acessar o edital completo, clique AQUI (a partir da pág. 15).