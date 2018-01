GRANJA-CE: MOTOCICLISTA AVENTUREIRO DE MANAUS MORRE DURANTE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Policiais militares da PRE de Granja registraram um acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido por volta das 10h10 desta sexta-feira, 05, na entrada da cidade, próximo à curva do motel Cê Ki Sabe.





De acordo com as informações repassadas ao blog Camocim Polícia 24h, um grupo de motociclistas denominado “Abutres”, oriundos de Manaus, trafegavam em comboio e vinham da cidade de Parnaíba com destino a Jericoacoara. No dito local do acidente, um dos motociclistas sobrou na curva e desceu o aterro, batendo com violência em uma carnaúba. Infelizmente o motociclista teve morte ali mesmo no local. Ele foi identificado como Antonio Paulo Penha Magueta, de 56 anos, de Manaus. Policiais da PRE foram acionados ao local e isolaram a área do sinistro. A Pefoce também foi acionada para e está a caminho.

Fonte: Camocim Polícia 24 h