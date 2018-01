Mulher de Safadão faz queixa contra ex-dançarina do "Aviões"

Thyane Dantas acusa Jamile Lima de ter criado perfil fake no Instagram para difamá-la.

Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão, prestou queixa contra a ex-dançarina da banda Aviões do Forró, Jamile Lima. A loira disse a morena criou um perfil falso no Instagram para difamá-la.





O processo, com o inquérito aberto na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), aguarda posicionamento do Ministério Público do Estado do Ceará. A assessoria do cantor enviou uma nota sobre o assunto.





"Segundo Jamilson Veras, advogado de Thyane Dantas, os assuntos jurídicos relacionados a processos envolvendo Thyane Dantas correm em segredo de justiça. A equipe jurídica de Thyane ressalta que confia na apuração célere e justa das autoridades. Esclarece ainda que competem as essas autoridades a identificação dos acusados e efetivamente indiciá-los nos processos", dizia a nota.





O perfil investigado é o @blogdoka, que foi criado em 2015. Em um dos posts, Thyane tem seu look comparado a de um saco de lixo. Em seu Instagram, Jamile Lima se pronunciou sobre o caso. "Oi, meus amores. Mamãe está passando aqui só para falar uma coisinha para vocês. Quem me conhece sabe que eu não tenho tempo e nem estômago para esse tipo de coisa. Não preciso estar me explicando por uma coisa que eu não fiz, que a Mileide (Mihaile, ex-esposa de Safadão) não fez e que nenhuma das outras pessoas, que dizem estar envolvidas, acredito que fez. Acredito que estejam acusando injustamente. Esse assunto já está nas mãos dos meus advogados. Não tenho tempo para esse tipo de coisa."





Fonte: Cnews