POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Homem é preso acusado de matar outro e depois decepar a cabeça da vítima na zona rural de Viçosa do Ceará.





Uma grande Operação policial foi desencadeada no município de Viçosa do Ceará na ultima terça (09). Policiais Civis tendo a frente o Delegado Dr. Gregório e o Destacamento Policial do Município sob o Comando do Tenente Antônio Marcos, realizaram uma Operação Policial que culminou com a prisão de ANTÔNIO LUCAS CARVALHO PASSOS, o “Luquinha”, 23 anos, residente a travessa Prof. João Viana, bairro União, em Viçosa.









De acordo com informações da Polícia, “Luquinha” é acusado de ser o autor da morte de Alex da Costa Araújo, 18 anos, residente no Sitio Juá dos Vieiras, na zona rural do Município, o qual foi morto com 4 tiros de revólver no dia 02 de janeiro/2018, sendo o corpo ocultado na ladeira do Itagurussu. Ainda de acordo com a Policia, no dia seguinte após o crime, “Luquinha”, teria voltado ao local onde o cadáver foi jogado e decepou a cabeça da vítima enterrando-a a uns 4 km de onde se encontrava o corpo.





Antônio Lucas Carvalho Passos, possui em sua ficha criminal prisões por crimes de latrocínio, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, posse irregular de arma de fogo entre outros. O mesmo foi autuado por crime de homicídio e ocultação de cadáver. O irmão e pai da namorada dele também foram presos acusados de participação no crime.

O Cadáver da vítima foi levado ao IML de Sobral pela equipe do Instituto de Criminalística de Sobral.





Também participaram da operação, Militares do Corpo de Bombeiro e peritos da PEFOCE de Sobral.

"Luquinha" possui uma extensa Ficha criminal

Alex da Costa Araujo,foi morto a tiros e depois teve a cabeça decepada

Acusado leva os Policiais até o local onde o corpo foi ocultado

Fonte: Ibiapaba 24 horas