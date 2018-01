SIMONE, DA DUPLA COM SIMARIA, POSTA FOTOS DA SUA MANSÃO E CHOCA FÃS; CONFIRA

A indústria da música sertaneja tem movimentado verdadeiros “rios de dinheiro” no show business brasileiro e, recentemente, alguns cantores começaram a conquistar o mundo, como por exemplo, Fernando e Sorocaba, que participaram de um show promovido pela Florida Cup nos EUA. No entanto, hoje vamos falar da cantora Simone, que faz dupla com sua irmã, Simaria .

Você já deve imaginar que o cachê das duas deve ser bem recheado. Além da música, elas também participam de campanhas publicitárias, o que engrossa ainda mais a renda. Contudo, mesmo sabendo disso, alguns fãs ainda ficaram impressionados com algumas imagens publicadas por Simone em seu perfil no Instagram.





Nas imagens da mansão em que mora com seu marinado, Kaká Diniz, e o filho, Henry, na cidade de Goiânia, pode-se observar as acomodações luxuosas da família, dignas de uma vida de rei e rainha!





A foto mais recente divulgada por ela, mostra o dormitório do casal. Na foto, ela destaca uma colcha nova feita pela Silvia Heringer, uma empresa de criação e fabricação de coleções exclusivas nas linhas de roupa de cama, mesa e decoração de ambientes. “Cama de rainha”, “coisa de rico”, “lindo estilo de decoração clássica” , entre outros comentários feitos pelos fãs da estrela do sertanejo.

Fonte: Zip Notícias