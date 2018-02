ATENÇÃO! BANDIDOS ESTÃO PRATICANDO ASSALTOS NA AV. FERNANDES TÁVORA!

Criminosos armados estão praticando roubos nas proximidades da ponte do Rio Oiticica, localizada na Av. Sen. Fernandes Távora. Vários pessoas já foram vítimas de assaltos e de tentativas de roubo na citada avenida. Os moradores do Grande Sinhá Sabóia solicitam mais policiamento no trecho da Av. Fernandes Távora.





Confira o depoimento de uma vítima:

"Boa noite Gostaria que você publique no blog minha cunhada essa noite de segunda-feira quase ia ser assaltada ela tava passando na ponte de moto ali no parque santo antonio.pois foi por Deus que ela nao foi assaltada por conta que o marido dela puxou 100 quilometro e os bandidos tava com facão e pedras e a ponte esta escuro queria pedir policiamento e que os orgão competente resolvesse a iluminação da ponte pois vai acontecer muito onda de assaltos.agradeço ao Blog."