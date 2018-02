Cinco melhores sites grátis para aprender inglês sozinho

Sites e aplicativos permitem aprender além do inglês básico de forma gratuita.

Aprender a falar inglês é essencial, mas os preços dos cursos e ter tempo para fazê-los são obstáculos comuns. Por isso, reunimos cinco sites que irão te ajudar gratuitamente nessa tarefa. A maioria deles também tem aplicativos para celular, o que aumenta a autonomia para estudar inglês em qualquer lugar. Toda a lista é formada por sites em português para facilitar o uso daqueles que não têm nenhum conhecimento do idioma. Há ainda uma opção do Governo Federal, que oferece até certificado de conclusão para o estudante.









1. Duolingo





duolingo é um dos sites mais famosos para aprender inglês e outros idiomas de maneira gratuita. Segundo a empresa, 50 milhões de pessoas já usam a plataforma, que pede apenas um cadastro simples para que o usuário comece a aprender. A estrutura é colaborativa e funciona em formato de jogo. Os exercícios são como níveis e, conforme você avança, a dificuldade aumenta. Em cada resposta errada, você perde uma "vida" (um coração) e, ao perder todos, é necessário voltar ao início do "módulo". O site treina gramática, leitura, compreensão e listening(exercícios que você escuta e escolhe a resposta). Além do site, o Duolinguo está disponível para download no Android, iPhone (iOS) e Windows Phone e também possui extensão para o Google Chrome. Um diferencial do duolingo é a plataforma voltada às escolas, o que possibilita aulas de inglês mais dinâmicas.









2. Busuu





Busuu é uma ferramenta online que permite aprender inglês e tem mais diversidade de idiomas que o Duolingo (o Busuu ensina 12 , contra 5 do concorrente). Segundo a empresa, mais de 80 milhões de pessoas usam a plataforma, que tem o formato freemium (possui versões gratuitas e pagas). Um ponto contra do site é que, apesar de ter uma variedade de módulos e opções de aprendizagem, a maioria é paga. A versão gratuita engloba somente as fichas de vocabulário. Mas para quem não se importa em pagar pelo produto, o Busuu é uma boa opção por ter certificados oficiais da instituição americana McGraw-Hill. Além de funcionar offline no celular, é permitido baixar as aulas para assisti-las quando estiver sem acesso à Internet. O programa está disponível na web, nos celulares com Android e iPhone (iOS) e, também, é compatível com o Apple Watch, o relógio inteligente da Apple.









3. Memrise





O site e aplicativo mobile Memrise também usa a diversão como ingrediente principal para a aprendizagem. Por meio de um jogo que utiliza vídeos, áudio, mnemônicos (técnicas de memorização) e até memes, o site promete te ajudar a aprender desde o básico até o avançado do inglês (americano ou britânico) e outros 9 idiomas. Assim como o Busuu, a empresa trabalha com o formato freemium e sua versão gratuita não compreende todas as lições. Porém, é possível ter acesso a mais informações que a versão free do concorrente, pois são oferecidos exercícios de revisão, além do vocabulário. O Memrise funciona como uma rede social colaborativa, e você pode até convidar amigos para fazerem o curso juntos, seja em Android ou iOS (incuindo iPad).









4. Forvo





O objetivo do Forvo é ser um dicionário de pronúncia. Para a conversão em português, ele conta com mais cinco idiomas, mas o site em si tem pronúncias em mais de 200 línguas. Você pode utilizá-lo apenas com acesso ao site, ou fazer um cadastro e ter mais opções, como usar no aplicativo para celular, avaliar e discutir as pronúncias das pessoas, acompanhar as novas palavras adicionadas e baixar as pronúncias em áudio no formato .mp3. O site disponibiliza guias de viagens, mesmo para quem não é registrado, com frases úteis para turistas em 25 idiomas diferentes. É possível ver as palavras por categorias, como substantivos, adjetivos, animais, expressões e outras; e ouvir a pronúncia de nomes de participantes de grandes eventos, como o SuperBowl, Champions League, Golden Globes, e expressões comuns de épocas festivas, como Halloween e Natal. Forvo está disponível gratuitamente para web, Android e iOS.









5. MyEnglishOnline





My English Online foi criado por meio de um programa do Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal, o Idioma sem Fronteiras (IsF). O curso utiliza o formato comum de aulas de inglês, com atividades interativas. A diferença está na plataforma online e gratuita, baseada na ferramenta para ensino de idiomas MyELT. O uso é voltado para um grupo específico de pessoas: estudantes de graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior (IES) credenciadas ou de outras instituições parceiras do Programa IsF; professores da Educação Básica, desde haja parceria entre a Secretaria de Educação e uma IES credenciada ao IsF; e servidores das instituições de ensino superior participantes do programa (que forem credenciadas via editais específicos) e de instituições parceiras. Há cinco níveis de aprendizado, do básico ao avançado, com e-books, vídeos, exercícios de leitura e de gramática, ativadades orais e testes para acompanhamento. Para conferir quais instituições são parceiras, basta entrar no Portal do IsF ( http://isf.mec.gov.br /).





Fonte: Techtudo