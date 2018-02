ESTÁ CIRCULANDO NAS REDES SOCIAIS...

"Nova droga nas escolas...









Por favor, passe isto, mesmo que vc não tenha filhos na escola. Os pais deviam saber sobre esta droga. Conhecida como " Strawberry Quick".









É um tipo de metanfetamina de cristal que se parece com as balas pop de morango (os doces que evaporam e 'Pop' na sua boca). Também cheira a morango e está a ser entregue às crianças nas escolas. Chamam-lhes metanfetamina ou morango rápido. As crianças ingerem pensando que é doce e podem ser levadas para o hospital em estado grave. Também tem sabor de chocolate, manteiga de amendoim, cola, cereja, uva e laranja.









Por favor, instrua seus filhos para não aceitarem doces de estranhos e mesmo de um amigo (que pode ter sido dado e acreditado que é doce) e dar ciência a um professor, diretor, Etc. Imediatamente.









Passe esta msg para o maior número de pessoas (mesmo que vcs não tenham filhos) para que possamos aumentar a consciência e, esperemos, evitar que ocorram futuras tragédias..!!"