PRF registra 42 acidentes com 2 vítimas fatais no carnaval

Os acidentes com vítimas foram registrados nas cidades de Tauá e Alto Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta quarta-feira, (14), a Operação Carnaval 2018. De sexta-feira (09) até a quarta-feira de Cinzas (14), foram registrados 42 acidentes, sendo 9 graves, com 42 feridos e duas mortes.





Durante os seis dias de Operação, a PRF reforçou a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado do Ceará. A fiscalização resultou em 3.503 autos de infração, sendo 603 por ultrapassagens proibidas, 73 por não usar o cinto de segurança, 51 por não está usando do capacete, 19 pelo não uso da cadeirinha e 39 por embriaguez ao volante. No total, 7.992 veículos e 8.270 pessoas foram fiscalizados, 46 CNHs e 186 CRLVs foram recolhidos. Também foram prestados 68 auxílios a usuários e 70 animais soltos em rodovias federais foram recolhidos.





O excesso de velocidade é um dos fatores que causam acidentes e agravam as possíveis lesões aos ocupantes dos veículos. Durante a Operação Carnaval, 2.704 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidades foram capturadas pelos radares fotográficos. Na BR-222, região de Sobral, um veículo foi flagrado a 162 km/h num local onde a velocidade máxima permitida era de 80 km/h.





Durante os seis dias da Operação, a PRF/CE recuperou cinco veículos roubados e deteve 17 pessoas por crimes diversos.





Os acidentes com vítimas fatais, foram registrados nas cidades de Alto Santo e Tauá.