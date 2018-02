SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

Confira na íntegra:

"Boa tarde! Gostaria que se possível fosse feita uma reportagem junto a secretária de educação de Sobral. A prefeitura lançou um edital para seleção de professores temporários no mês de dezembro/2017no edital era claro que permitia candidato ter 80% da carga horária da faculdade. Ontem e hj teve um demissão em massa dos professores aprovados no edital! Os professores estão revoltados, como a Prefeitura lança o edital, pública o resultado no diário oficial com classificação, contrata e com um mês de trabalho demiti os aprovados?









Isso é muito sério!









Por favor queria que minha identidade fosse preservada"