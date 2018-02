SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"

Internauta coloca a "boca no trombone" e denuncia o alagamento na Rua Evangelina Sabóia, no bairro Terrenos Novos. Segundo o internauta, a culpa do alagamento e da prefeitura de Sobral.





Confira a denúncia na íntegra:

"Alô prefeitura de Sobral como foi dito antes que iria entrar água nas casas, e não deram atenção pois entrou, e a segunda vez, culpa de quem? da mesma que fez uma obra mal feita deixando o nível mais alto que das casas, alô defesa civil de Sobral."