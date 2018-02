Traficantes tentam pesar drogas em balança de padaria e acabam presos

Com a dupla, os policiais militares encontraram um tijolo de maconha e crack. Eles tentavam embarcar em um ônibus com os entorpecentes.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido por tráfico de drogas, na rodoviária de Brazlândia, por volta das 21h30 desta segunda–feira (19/2). A dupla tentou pesar grande quantidade de drogas na balança de uma padaria e acabou denunciada.





Policias militares do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (Gtop 36) foram acionados e, ao procurar pelos traficantes, os encontraram no terminal rodoviário. Eles estavam embarcando em um ônibus para a cidade de Padre Bernardo (GO), Entorno do DF.





Com eles, os policiais encontraram um tijolo de maconha e cerca de 300 gramas de crack.





Um dos suspeito foi conduzido para a 24ª Delegacia de Polícia (Setor O). O adolescente assumiu a propriedade da droga e acabou levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2).





Os militares fizeram contato com a equipe da PMGO de Padre Bernardo e passaram o endereço do adolescente. Lá, os policiais encontraram mais drogas e uma balança de precisão.





(Metrópoles)