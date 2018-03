ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM MUCAMBO/CE

O sinistro aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 8h, entre as cidade de Mucambo e Pacujá.





As primeiras informações dão conta que a vítima perdeu o controle da motocicleta em um curva, sofrendo um grave acidente. A vítima morreu no local do acidente.





A vítima era um mototaxista da cidade de Mucambo.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML de Sobral.





Sem mais informações.