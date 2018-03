Falso pastor é preso sob a suspeita de estuprar 6 crianças

O pastor visitava as vítimas na ausência dos pais, com a desculpa de que ia orar pelas crianças.

Um falso pastor evangélico foi preso, na última sexta-feira (16), sob a suspeita de ter cometido vários crimes de estupro de vulnerável contra seis crianças. Conforme a Polícia Civil, as vítimas seriam filhas dos seus congregados religiosos.





Segundo a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), a operação que resultou na prisão do homem de 52 anos aconteceu no bairro Sapiranga e foi denominada como 'Dedo de Deus'. As vítimas eram crianças de seis a 12 anos de idade.





A Polícia ressaltou que as investigações contra o homem foram iniciadas em julho de 2016. O titular da Dececa, delegado Levy Louzada, conta que o criminoso costumava visitar as vítimas, quando seus pais não estavam em casa. A visita era permitida pela família porque o homem dizia que ia orar pelas crianças.





Além de estuprar as crianças, os atos sexuais eram filmados e fotografados. De acordo com o delegado, o suspeito afirmou que registrava a ação a fim de mostrar para as novas vítimas que o fato era usual e corriqueiro. (Diário do Nordeste)