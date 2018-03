Mulheres torturadas e executadas em mangue foram filmadas antes de morrerem; vídeo

A execução de três mulheres em um mangue em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foi filmada pelos criminosos. Os vídeos caíram nas redes sociais e circularam via WhatsApp, chegando à Polícia Civil. Imagens mostram vítimas implorando pela vida e supostamente assumindo troca de facções.





Em um dos vídeos, a vítima conta que elas estavam "rasgando a camisa" de uma das facções. As imagens mostram as mulheres no que parece ser o manguezal, com lama e sangue na pele.





"Eu tô rasgando a camisa do CV (Comando Vermelho) porque não é pelo certo", diz uma das vítimas. Outra, em aparente nervosismo e ofegante, também fala que era de uma das fações e que está mudando de lado (GDE). Ela olha para a pessoa que estaria gravando o vídeo e, com a mão na cabeça, confere as informações demonstrando possível coação.





O POVO Online teve acesso a outros três vídeos, mas opta por não divugá-los pelo conteúdo violento. Um deles mostra o momento da decapitação de uma vítima e outra sendo atingida por arma de fogo. Nesse último, ela implora para não morrer, mas os comandos vindo de trás da câmera são incisivos: "Teve chance. Atira. Matar outro".









O crime





A denúncia do caso foi realizada no 7º Distrito Policial (DP), na última sexta-feira, 2. Nessa terça, 6, três homens foram presos e um adolescente apreendido na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A Polícia determinou o perímetro da busca no mangue e mantém os trabalhos desde ontem.





A ação dos criminosos começou na comunidade de Coqueirinho e no bairro Pirambu, onde as vítimas moravam. De acordo com o delegado adjunto do 7º D.P., Alexandre Sanders, os criminosos moravam na região do Parque Leblon, em Caucaia, onde foi cometido o crime.





Os acusados responderão por homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. São eles: Antônio Honorato dos Santos, 42, sem passagem pela Polícia; Luiz Alexandre Alves Silva, 23, com passagem por roubo; e Diego Alves Fernandes, 21, que já responde pelos crimes de receptação, corrupção de menores e formação de quadrilha.









Guerra entre facções





As mulheres teriam sido entregues por "homens da comunidade do Morro de Santiago" ao adolescente, que as levou para o local do crime, ainda conforme a Polícia.





A Polícia investiga se as vítimas realmente tinham ligação com o grupo criminoso ou se apenas moravam na localidade comendada pelo Comando Vermelho. O conflito entre as facções teria motivado o crime.









Denuncie





A Polícia recebe denúncias anônimas pelo 190 e pelos números da própria unidade policial: (85) 3101 2232 ou (85) 3101 2231.