Quadrilha espalha terror nas ruas de Sobral, com sequestro, roubo e tiroteio

Sequestro, troca de tiros com a Polícia, carros roubados recuperados, três bandidos presos, dois revólveres apreendidos e o dinheiro do resgate recuperado. Tudo isso aconteceu em Sobral, no Norte do Ceará, na noite dessa ultima segunda-feira 12. Foi um sequestro que durou três horas e só foi descoberto pela polícia por acaso. Nem o reforço de mais de 100 novos policiais militares e novos guardas municipais parece ter intimidado a ação dos bandidos na “princesa do Norte”. E o clima de medo volta a dominar os sobralenses.





Dessa vez a vítima foi um empresário muito conhecido em Sobral (identidade preservada). Ele seguia no caminho de casa em seu veículo HB20, quando foi cercado pela quadrilha composta por três homens e uma mulher, por volta das 18 horas O empresário acabara de sair de sua empresa, uma casa lotérica, localizada numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade.





O bando formado por Maria Crislane Oliveira Sousa, Francisco Leonardo Oliveira Rocha, além do paulista Renato Pereira da Costa e um quarto indivíduo identificado apenas por “louro Piauí”, levantou a suspeita de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal quando trocava de carro na altura do quilômetro 35 da BR222. “Louro Piauí” conseguiu fugir no HB20 em direção ao Distrito de Aprazível, enquanto a equipe da PRF passou a perseguir o Gol bola de placas OEI-8876, roubado em Teresina. Durante a perseguição um dos bandidos passou a disparar contra a composição da PRF, os policiais federais revidaram, mas a quadrilha entrou no bairro Alto Novo, conseguindo escapar e seguiu para Meruoca com o empresário sequestrado.





Já na localidade da Floresta, o trio abordou um casal, tomou as chaves de uma Saveiro Cross, abandonou o Gol, e voltou para Sobral no Prisma vermelho de placas PMV 9319, de Meruoca. Os bandidos ameaçavam matar o comerciante, exigiam dinheiro e o obrigaram a reabrir a lotérica e levá-los até o cofre.





Sequestro





Por volta das 20h50, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), alertou na frequência que um Prisma vermelho havia sido tomado de assalto e descia de Meruoca para Sobral. Ninguém sabia que se tratava de um sequestro, quando uma patrulha do BPRaio passava pela rua Ildefonso Holanda Cavalcante e avistou o veículo roubado. Os PMs foram recebidos a bala quando se aproximavam do veículo. Ocorreu, então, uma intensa troca de tiros, segundo testemunhas. Um dos tiros quebrou a vitrine de um supermercado.





O seqüestrador, que estava com a vítima no interior da lotérica recolhendo todo o dinheiro do cofre, acabou se entregando. “Paulista” foi baleado na barriga e na cabeça, foi socorrido pelo Samu. Seu estado de saúdo não é grave. Ele está sob custódia policial na Santa Casa de Sobral. Crislane e Leonardo foram conduzidos ao Departamento Regional de Polícia Civil, onde foram autuados por formação de quadrilha, sequestro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, o casal foi recolhido à Cadeia Pública de Sobral. Renato Pereira da Costa, o paulista baleado no confronto com a Polícia, será ouvido e autuado assim que receber alta hospitalar. (Wellington Macedo)