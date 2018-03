UNINTA será palco de ação do Congresso Internacional de Odontologia do Ceará

No próximo dia 19 de abril, o Centro Universitário Inta (UNINTA) será palco do CIOCE Day, realizado pela Associação Brasileira de Odontologia Seção Ceará, como parte das ações do VI Congresso Internacional de Odontologia do Ceará. O evento acontecerá no auditório da instituição.





De acordo com a organização do Congresso, "o intuito é levar um pouco do CIOCE para o espaço do Centro Universitário. Na ocasião, haverá adesões de inscrições com valores promocionais e programação com palestras com pessoas de renome da Odontologia em um dia de atividades voltadas para essa ação."





O VI Congresso Internacional de Odontologia do Ceará e o XX Congresso Cearense de Odontologia, acontecerão no período de 18 a 22 de maio de 2018, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.