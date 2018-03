VEXAME NO CENTRO DE SOBRAL!

Internauta denuncia um esgoto a céu aberto no Centro de Sobral, precisamente em frente a Casa do Cidadão.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia Sobral 24 horas, venho por meio desta solicitar do SAAE de Sobral a resolução de um esgoto vazando no centro da cidade, mais precisamente defronte a Casa do Cidadão e Casa do Contribuinte. Causando uma fedentina insuportável, já foi solicitado do órgão responsável, mas até o momento nada foi resolvido. Já faz uns 3 meses que essa situação perdura. O mais agravante é que as pessoas pisam na água que escorre do esgoto e adentram esses órgãos públicos causando mais fedor no interior dos mesmos.









Se quiserem verificar, é só passar na calçada do referido estabelecimento."