Após tentativa de roubo, empresário mata suspeitos dentro de ambulância

Um empresário de Pelotas (RS) assassinou dois suspeitos a tiros após uma tentativa de roubo de um comércio na terça-feira (18/04). As vítimas foram mortas dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





De acordo com o UOL, o empresário conseguiu impedir o roubo, mas os suspeitos fugiram com uma moto. Houve troca de tiros e os assaltantes foram atingidos. Pouco depois, sofreram uma queda e não conseguiram continuar a fuga. A ambulância do Samu começou a socorrer os criminosos. Enquanto prestavam socorro, o empresário se misturou a um grupo de curiosos no local, invadiu a ambulância e matou os dois homens a tiros.





A Brigada Militar informou que o empresário estava “muito alterado”. Os policiais disseram que precisaram atirar na perna do suspeito com o objetivo de cessar os disparos. O homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do município.