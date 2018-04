Mais duas mulheres são mortas no Ceará nas últimas 24 horas. Já são 158 vítimas neste ano

Subiu para 158 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2018. Na noite desta quarta-feira (11), uma jovem, aparentando ser adolescente, foi morta, a tiros, na zona Oeste de Fortaleza. Já na madrugada de hoje (12), outra garota foi assassinada, junto com o pai, na zona rural do Município de Quiterianópolis (a 397Km de Fortaleza).





O primeiro crime aconteceu na calçada de uma residência, onde a vítima foi atacada e executada com vários disparos de pistola. A Polícia descartou a hipótese de latrocínio (tentativa de assalto). A jovem vestia um short jeans azul e uma blusa estampada nas cores branca e preta. Ela caminhava pela Rua General Góis Monteiro, no bairro Padre Andrade, quando foi surpreendida pelos assassinos que, supostamente, estariam em uma motocicleta.





A garota tentou correr, mas foi baleada na cabeça, perdeu muito sangue e morreu no local. Uma equipe de socorristas do Samu foi chamada ao local pela Polícia, por volta de 30h40, para constatar oficialmente o óbito.





Em seguida, equipes de inspetores e peritos da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram mobilizadas para dar início às primeiras investigações. Nesta quinta-feira, os policiais retornam ao local em busca de descobrir se câmeras de residências próximas do ponto onde a garota foi morta filmaram o assassinato. Até agora a identidade da jovem não foi comprovada pelas autoridades.





O corpo da garota foi encaminhado ao necrotério da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Pefoce, onde será necropsiado na manhã desta quinta (12).





Sertão





Na madrugada desta quinta-feira (12), um duplo homicídio foi registrado entre as localidades de Monteiro e São Francisco, na zona rural do Município de Quiterianópolis (a 397Km de Fortaleza). O agricultor Antonio José Fernandes e a filha, Roberta Fernandes, retornavam para a residência, quando foram vitimas de uma emboscada e assassinados a tiros. Somente pela manhã, o Destacamento da Polícia Militar e a Delegacia de Policia Civil tomaram conhecimento do fato e equipes se dirigiram para o local. Após a pericia, os corpos deverão ser conduzidos para o Núcleo da Pefoce, em Tauá.





Números





Em pouco mais de três meses, o número de mulheres assassinadas no Ceará já chega a 158. Em janeiro foram registrados 56 crimes, em fevereiro 42; em março 46, e em 12 dias de abril, já são 14 crimes do gênero.





Veja os registros de mulheres mortas no Ceará em abril/2018:





01 – (01/4) – Maria do Socorro de Sousa Lima (bala) – Parque Soledade (CAUCAIA)





02 – (02/4) – Joceline Silva da Penha (bala) – Rua F/Parque Soledade (CAUCAIA)





03 – (04/4) – Sheila Maria Mesquita de Sousa (bala) – Tabatinga (MARANGUAPE)





04 – (04/4) – Nathália de Oliveira Alves (bala) – Pecém/Centro (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





05 – (05/4) – Maria Valdelena Gomes (bala) – Bairro Cais do Porto (CAPITAL)





06 – (05/4) – Maria Aparecida Rocha Machado (faca) – Sede (PEDRA BRANCA)





07 – (05/4) – Yasmin da Silva (bala) – Rua Waldir Sá/B. Edson Queiroz (CAPITAL)





08 – (06/4) – Vítima não identificada (bala) – Rua Carvalho Mota/Parque Araxá (CAPITAL)





09 – (08/4) – Carla Carrilho (bala) – Av. Alberto Craveiro/Dias Macedo (CAPITAL)





10 – (08/4) – Vítima não identificada (bala) – Rua Joaquim Magalhães/B. José Bonifácio (CAPITAL)





11 – (08/4) – Karoline Feitosa de Sousa (bala) – Vila São José (TAMBORIL)





12 – (09/4) – Antônia S. (bala) – Comunidade do Caroço/Praia do Futuro (CAPITAL)





13 – (11/4) – Vítima não identificada (bala) – R. General Góis Monteiro/B. Padre Andrade (CAPITAL)





14 – (12/4) – Roberta Fernandes (bala) – Localidade São Francisco (QUITERIANÓPOLIS). (Fernando Ribeiro)