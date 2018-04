MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SÃO BENEDITO

Um acidente de trânsito com vitima fatal foi registrado na tarde desta sexta (27), na localidade de Faveira em São Benedito. De acordo com informações de populares um caminhão tipo Mercedes carregado de carvão atropelou um motociclista e depois evadiu-se. A vitima fatal foi identificada como EDVAN GOMES DA SIVA, 21 anos, condutor da moto Honda CG 125 Fan, ano 2006/2007, cor preta, placa LBW 9264. O corpo do jovem foi conduzido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)