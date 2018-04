POLICIAIS MILITARES DE FRECHEIRINHA SALVAM A VIDA DE VÍTIMA DE ACIDENTE NA BR 222; VÍDEO

Policiais Militares da cidade de Frecheirinha, de forma heroica, salvam vítima de grave acidente grave, tirando-a das ferragens no momento em que o veículo entrava em chamas.





O sinistro aconteceu no início da tarde desta terça-feira (10), por volta das 13h, na BR 222, KM 286. O grave acidente deixou duas vítimas fatais.





A vítima Francisco Pereira Xavier, ainda estava preso nas ferragens, quando o veículo entrou em chamas. Os Policiais Soldado Alberto, Soldado Ripardo e Soldado R. Santos, sob o comando de Deus, e do Sargento Auricélio, conseguiram de forma heroica tirar a vítima do interior do veículo.





Confira o vídeo: