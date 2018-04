POLICIAIS MILITARES DO RAIO DESARTICULAM QUADRILHA ACUSADA DE VÁRIOS CRIMES EM MASSAPÊ E REGIÃO

Na tarde de ontem (21/04), a Equipe RAIO 01 realizando patrulhamento nas proximidades do Parque de Exposições em Sobral, realizou abordagem pessoal a um casal em atitude suspeita, os mesmos estavam na pose de um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas, além de estarem conduzido uma motocicleta roubada de Santana do Acaraú que havia sido utilizada em um roubo a estabelecimento comercial na cidade de Massapê na tarde da última sexta-feira.





Com apoio das viaturas RAIO 011 e do P.O.G de Massapê, as equipes continuaram as diligências nas buscas dos outros acusados em uma residência na cidade de Massapê, onde no domicílio foi encontrado dois homens, um foragido da Cadeia Pública local e o outro que estaria na comercialização de entorpecentes.





Foram conduzidos para a Delegacia 24 horas de Sobral, uma menor de idade, além dos maiores: Francisco Carlos Florêncio da Silva, 19 anos, José Arilson Lopes Carvalho, 22 anos (Foragido da Cadeia Pública de Massapê) e Francisco Janilson Carauba Justino.





Fonte: Sobral 190