Conheça os 15 distritos que podem virar municípios no Ceará

O cearense Danilo Forte (PSDB-CE) é um dos parlamentares favoráveis à matéria. O deputado cearense enviou à reportagem a lista dos distritos cearenses que poderão se emancipar.

Será votado nesta terça-feira, 22, no Plenário da Câmara dos Deputados, projeto que regulamenta a criação de novos municípios no País. O POVO Online teve acesso à lista dos distritos cearenses que podem virar municípios em breve. A criação de novas cidades estava suspensa há 22 anos.





O projeto de lei complementar (PLP) 137/15, de autoria do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), precisa do apoio de no mínimo 257 deputados.





Danilo Forte (PSDB-CE) é um dos parlamentares favoráveis à matéria. No Brasil, estima-se que cerca de 200 novos municípios serão criados. O deputado cearense enviou à reportagem a lista dos distritos cearenses que poderão se emancipar. Icaraí, atualmente distrito de Caucaia, Pajuçara, em Maracanaú, e Almofola, distrito de Itarema, estão entre na lista.





Confira a seguir:





Aranaú





A 255,1 km de Fortaleza, Aranaú é um destino turístico praiano procurado no Ceará. No local, existe uma comunidade de pescadores que vivem e trabalham no local.





Icaraí





Pertencente ao município de Caucaia, Icaraí é um destino bastante procurado por turistas que vêm ao Ceará. Lá também acontecem alguns campeonatos de surfe pela quantidade de ondas e bom vento.









Parajuru





Vila de pescadores localizada a 42 km da sua cidade-sede, Beberibe, no Litoral, é uma praia extensa e tranquila.





Jurema





Atualmente distrito de Caucaia, a localidade está em processo de emancipação. Localizado na divisa com Fortaleza, sua área é totalmente urbana e com grande concentração de conjuntos habitacionais. Lá também existem um grande corredor de comércio e a Feira da Jurema.





Almofala





A Praia de Almofala, a 190 km da Capital, é um comunidade indígena considerada último reduto dos índios Tremembé. A localidade é uma das sedes do Projeto Tamar, instalado em 1992. A iniciativa tem como objetivo proteger a vida marinha.





Guanacés





Um dos seis distritos de Cascavel, Guanacés fica a 74,2 km de Fortaleza e tem 9.631 habitantes, conforme documento da Federação de Desenvolvimento Distrital e Emancipalista do Ceará (Faddec). Ainda de acordo com a federação, são 2.693 domicílios particulares, sendo 620 em área urbana e 2.073 em área rural.





Adrianópolis





Distrito de Granja. Localizado a 395 km de Fortaleza e a 65,8 km de Granja. Até a Capital, de carro, o menor tempo de viagem é de 5h59min. O distrito fica a pouco mais de 19 km da divisa com o Piauí.





Betania do Cruxati





Distrito pertencente a Itapipoca. Fica a 159 km de Fortaleza. De carro, a viagem para Fortaleza dura em média 2h13min.





São Pedro do Norte





Localizado no município de Jucás, o distrito fica a 389 km de Fortaleza. Conforme o Google, viagem de carro para Capital dura 5h23min.





Pajuçara





Pajuçara fica em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e tem 43.767 habitantes. O distrito dispõe, segundo a Faddec, de 12.342 domicílios privados. Todos são em área urbana.





Jamacaru





O distrito tem 10.097 habitantes e 2.608 imóveis particulares, sendo 653 em áreas urbanas e 1955 em áreas rurais. Localizado no município de Missão Velha, na região do Cariri, Jamacaru está a 521 km da Capital. Uma viagem de carro a Fortaleza dura aproximadamente 7h11min.





Aruaru





O distrito fica localizado em Morada Nova. Aruaru tem 9.509 habitantes e 2.746 domicílios. Deste total, 1.265 ficam em zona urbana e outros 1.481 em zona rural. O distrito fica a 129 km de Fortaleza. Uma viagem de carro duraria, em média, 1h41min. Também de carro, um litoral próximo ao distrito é Parajuru, que fica a 1h28min.





Mineirolândia





Distrito pertencente ao município de Pedra Branca (16,1 km de distância), Mineirolândia fica a 284 km da Capital. São 4 horas de carro para chegar em Fortaleza. O distrito tem 2.216 domicílios privados. São 1.506 localizados em áreas urbanas e 710 em zonas rurais. Mineirolândia tem 7.700 habitantes.





Flores





O distrito pertence ao município de Russas (25,9 km de distância). A distância para Fortaleza é de 233 km. Da Capital para Flores, de carro, a viagem dura, em média, 2h45min. São 2.745 residências particulares, sendo 1.357 em áreas urbanas e 1.388 em áreas rurais. O distrito tem 9.398 habitantes.









Pecém





O distrito de São Gonçalo do Amarante fica a 54,4 km de Fortaleza. O local tem 9.143 habitantes. São 2.435 domicílios privados, 716 em zonas urbanas e 1.719 em áreas rurais. O local é conhecido por ter um terminal portuário.