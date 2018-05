MAIS UMA VÍTIMA INOCENTE DESSA CARNIFICINA QUE SE TRANSFORMOU O NOSSO CEARÁ

Estilista é morta ao sair de fábrica no bairro Parangaba!

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, Nayana Mara Costa Araújo entrou em seu carro e teria sido abordada por homens que estariam em outro veículo de cor prata.





Uma mulher de 32 anos foi morta, na tarde desta segunda-feira (14) no bairro Parangaba ao sair de uma fabrica onde trabalhava. O crime aconteceu na Rua Roquete Pinto por volta das 16h. A vítima, identificada como Nayana Mara Costa Araújo, era estilista.





Segundo policiais que atenderam a ocorrência, Nayana entrou em seu carro e teria sido abordada por homens que estariam em outro veículo de cor prata. A vítima, que não teve nenhum de seus pertences levados, foi alvejada com um tiro no rosto. O único disparo transpassou o vidro do veículo e atingiu a face da vítima.





De acordo com testemunhas, a mulher ainda abriu a porta do veículo e saiu, porém tombou logo em seguida na via. A Polícia ainda não sabe as motivações do crime.





Com informações da TV Diário