VEJA QUANTA CRUELDADE HUMANA EM SOBRAL!

Internauta relata que estava caminhando nas proximidades do Hospital Dr. Estevam, quando ouviu um barulho em um lixeiro, ao verificar o lixo, constatou que de haviam vários "gatinhos" dentro de uma sacola de plástico amarrada.

Confira o relato do internauta:

"Hoje por volta das 12:30 próximo ao hospital Dr.estrvam na rua Tupinaba custodio Azevedo me deparei com uma cena muito triste.como pode existir tanta maldade encontrei no lixeiro da rua duas sacolas amarrada e com gatinhos vivos dentro.ia passando pela rua só ouvir os miados,fique observando de onde e quando me deparei com os gatinhos ainda recém-nascido tinha duas sacolas amarrada com eles dentro."