CRIMINOSOS FURTAM 16 VACAS NA LOCALIDADE SETOR 3, EM SOBRAL

Do facebook do ex-vereador Gilmar Bastos:

"Após 48 dias sem ocorrências em Sobral, ontem infelizmente os ladrões de gado roubaram 16 cabeças do senhor Élcio do Setor III no distrito de Jaibaras. Tem um touro muito valioso e o restante são vacas leiteiras. Um prejuízo muito grande para o produtor rural. Várias pessoas da comunidade passaram o dia todo procurando e seguindo o rastro do gado. Estamos ajudando na busca de localizar e informar a Polícia para que prenda a quadrilha. A situação é de muita tristeza, pois o proprietário investiu tudo na criação de gado."