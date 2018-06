POLICIA MILITAR APREENDE VÁRIOS COQUITEIS MOLOTOV NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Policiais Militares apreenderam no último sábado, dia 9, vários coquiteis molotv e uma motocicleta com queixa de roubo no residencial Nova Caiçara.





Os coquiteis possivelmente seriam utilizados para atacar a base da Polícia Militar instalada no Caiçara.





A Polícia Militar tem trabalhado incansavelmente no combate ao crime no residencial Caiçara, como também em todo o município de Sobral.





A motocicleta e os coquiteis foram apreendidos em um apartamento pertencente ao complexo do citado conjunto habitacional. Ninguém foi preso.





Os policiais apresentaram a ocorrência na Delegacia Regional de de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.