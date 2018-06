Violência armada e sem controle deixou 391 pessoas assassinadas no Ceará em maio

Ao menos, 391 pessoas foram mortas no Ceará em maio deste ano. O balanço - que ainda é parcial e não oficial - aponta que em 31 dias do mês passado, o estado registrou 370 Crimes Violentos, letais e Intencionais (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte), além dois assassinatos dentro de unidades do Sistema Penitenciários (cadeias e presídios) e mais 19 pessoas suspeitas que morreram em confrontos armados com a Polícia, totalizando, portanto, 391 mortos.





Somente em Fortaleza, 119 pessoas foram mortas em maio, sendo 115 em CVLIs e outras quatro em confronto com a Polícia. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram mais 105 mortes violentas, além de 99 no Interior Norte e 68 no Interior Sul.





Entre as vítimas dos 391 crimes de morte em maio passado no Ceará figuraram 39 adolescentes. Dezessete foram assassinados nas ruas da Capital, outros 13 em Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além de cinco no Interior Norte e quatro no Interior Sul.





Também estão na lista das pessoas assassinadas em maio de 2018 no Ceará, 35 mulheres. Desse total, 17 foram mortas em Fortaleza, 10 no interior e mais oito na Região Metropolitana. Entre as vítimas estão adolescentes e idosas, mas a maioria das mulheres mortas era jovem.





Policial e guarda assassinados





Também entre as vítimas da violência armada em maio passado estão dois agentes da Segurança Pública, um policial militar e um guarda municipal. O PM morto era Francisco Bonivarde Castelo Branco, de 28 anos, que foi morto, a tiros, na Praia do Futuro, na noite do dia 1º de maio. O autor do crime foi um policial civil (inspetor).





Já na tarde do dia 14 de maio, o guarda municipal Luiz de França Duarte Filho, 30 anos, pertencente à Guarda do Município de São Gonçalo do Amarante, foi morto a tiros na porta de casa, na Rua Santa Cecília, bairro Itambé, em Caucaia. Os autores do crime são ainda desconhecidos e teriam ido ao local em busca de matar um irmão do agente.





Cidadãos mortos em assaltos





Onze pessoas foram mortas em crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) em maio no estado. Foram cinco assassinatos do gênero em Fortaleza, outros cinco no interior e mais um na RMF. Entre as vítimas de assaltos que terminaram na morte das vítimas figuraram duas mulheres. A estilista, modelo e tatuadora Nayana Mara da Costa Araújo, 32 anos, foi morta por assaltantes na tarde do dia 14 de maio ao sair de seu local de trabalho – um ateliê de roupas – na Rua Roque Pinto, em Parangaba, na zona Sul de Fortaleza.





Já na manhã do dia 25, a vítima foi a economista Lílian Mara de Oliveira Mesquita, 36 anos, funcionária de uma indústria farmacêutica. Ela doi assaltada, baleada e morta na porta de casa, na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, na zona Oeste da Capital.





No mesmo dia (25 de maio), durante a madrugada, o vigilante Francisco Mendes David, 51 anos, também foi morto durante um assalto. O crime ocorreu na Rua Godofredo Oliveira, no Mondubim (zona Sul).





No interior do estado, foram mortas durante assaltos (latrocínios) as seguintes pessoas: Manuel Gomes de Araújo, 60 anos, aposentado (no dia 6, em Ibiapina); Elias Lima da Silva, 58 anos, comerciante (no dia 10, em Ubajara); João Muniz Leitão, 39 anos, comerciante (no dia 16, em Varjota); Maria Ismaelle Moreira dos Santos, 18 anos, estudante (no dia 25, em Pentecoste); e Jeferson Aquino de Paiva, 25 anos, filho do dono de uma churrascaria (no dia 28, em Sobral).





Linchados





Ainda em maio, as autoridades registraram três assassinatos em Fortaleza por meio de linchamento. No dia 12, um desconhecido foi espancado até a morte por populares na Rua Alexandrina, no bairro Antônio Bezerra.





Na noite do dia 14, a vítima fatal de linchamento foi Diego Saraiva da Silva, 22, perseguido e morto a pauladas, pedras e socos na Rua Eduardo Porto, em Messejana.





E o terceiro caso ocorreu no dia 16, por volta de 17h22, quando Noyat de Menezes Borges, 22 anos, foi linchado, baleado e morto dentro de uma loja de rações na Rua Augusto Sá, no bairro Parque Havaí, no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).





Mulheres mortas no Ceará em maio/2018





01 – (03/5) – Leiciliele de Kássia do Nascimento Alves (faca) – Estrada do Garrote (CAUCAIA)





02 – (03/5) – Camila Paulino Barbosa (bala) – Sítio Ilha (TRAIRI)





03 – (03/5) – Angélica Maria Viana da Silva (bala) – (CARIÚS)





04 – (04/5) – Daiane Vitória Alves Araújo (bala) – Rua Carnaubal/Jardim Iracema (CAPITAL)





05 – (07/5) – Vitória Régia Maia (bala) – Rua Sousa Pinto/Alto da Balança (CAPITAL)





06 – (07/5) – Jaimara Araújo Miranda (bala) – Rua Manoel Antônio Leite/Bonsucesso (CAPITAL)





07 – (08/5) – Maria Cláudia Santana da Silva (bala) – R. Gel. Cordeiro Neto/B. Mondubim (CAPITAL)





08 – (09/5) – Vítima não identificada (outros) – Bairro Lagoa Seca (JUAZEIRO DO NORTE)





09 – (11/5) – Maria Rosane da Silva (decapitada) – Estrada Velha do Garrote (CAUCAIA)





10 – (13/5) – Vítima não identificada (bala) – Conjunto São Cristóvão (CAPITAL)





11 – (13/5) – Antônia Ivone Xavier Pereira (facadas) – Vila Marruás (TAUÁ)





12 – (14/5) – Nayana Mara Costa Araújo (bala) – Rua Roquete Pinto/Parangaba (CAPITAL)





13 – (14/5) – Amanda Jhéssica de Menezes Costa (bala) - (Fortaleza/AIS-10) – (CAPITAL)





14 – (15/5) – Maria Edilane Lima Vieira (bala) – Bairro Itaperi (CAPITAL)





15 – (15/5) – Vítima não identificada (bala) – B. Lagoa Redonda (CAPITAL)





16 – (15/5) – Sara Lídia Sousa Ferreira (bala) – R. Ouro Preto/B. Parque Potira (CAUCAIA)





17 – (19/5) – Ivone dos Santos Silva (bala) – B. Mucunã (MARACANAÚ)





18 – (20/5) – Emanuele Ferreira de Oliveira (bala) – R. João Moreira/Amanari (MARANGUAPE)





19 – (20/5) – Maria Zuíla Pereira (crime sexual) – Rua 2/Bom Jardim (CAPITAL)





20 – (20/5) – Adriana Freire da Silva (carbonizada) – Sítio Potós (SÃO BENEDITO)





21 – (22/5) – Francisca das Chagas Rocha Anastácio (bala) – Com. Dendê/Edson Queiroz (CAPITAL)





22 – (22/5) – Maria Deysiele de Sousa Lima (bala) – Bairro Buriti (PACAJUS)





23 – (23/5) – Antônia Juliethe Oliveira (bala) – Sítio Campo Redondo (VIÇOSA DO CEARÁ)





24 – (25/5) – Lílian Mara de Oliveira Mesquita (bala) – Av. Francisco Sá/B. Carlito Pamplona (CAPITAL)





25 – (25/5) – Maria Ismaele Moreira dos Santos (outros) – Loc. Serrota (PENTECOSTE)





26 – (26/5) – Cristiane Lima Mendonça (bala) – R. Tenente Albano/B. Aerolândia (CAPITAL)





27 – (26/5) – Elizângela Almeida da Silva (bala) – Loc. Sítio Coqueiro (CASCAVEL)





28 – (27/6) – Andréia Pereira Carneiro (bala) – Av. Leste-Oeste/B. Barra do Ceará (CAPITAL)





29 – (28/5) – Maria Cláudia da Silva (bala) – B. Monte Alegre (QUIXADÁ)





30 – (28/5) – Vítima não identificada (faca) – B. Sapiranga (CAPITAL)





31 – (28/5) – Vítima não identificada (bala) – Bairro Tijuca (MARACANAÚ)





32 – (30/5) – Identificada apenas por Jaqueline (achado de cadáver) – (IGUATU)





33 – (30/5) – Ana Vitória de Sousa (bala) – Bairro Conjunto Santo Antônio (SOBRAL)





34 – (31/5) – Vítima não identificada (bala) – Rua dos Monarcas/Bairro Pici (CAPITAL)





35 – (31/5) – Lívia Taynara de Sousa (bala) – Bairro Autran Nunes (CAPITAL).





