Fim de semana violento deixa 46 mortos em acidentes de trânsito e assassinatos

Quarenta e seis pessoas perderam a vida de forma violenta em mais um fim de semana sangrento no Ceará. Em todo o estado, 34 pessoas foram assassinadas e outras 12 morreram em conseqüência de acidentes de trânsito. O Interior registrou 28 óbitos em decorrência da violência. Quatro mulheres foram assassinadas entre a sexta-feira (20) e o domingo (22) nos Municípios de Sobral, Aratuba, Araripe e Aracati. Um taxista foi assaltado e executado, a tiros, em Maranguape.





Em Fortaleza, oito pessoas foram assassinadas no fim de semana nos bairros Canindezinho, Mondubim, Aracapé (duplo homicídio) Vila Velha, Genibaú e Bela Vista (dois mortos em confronto com a Polícia durante uma perseguição a um carro roubado).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados também oito assassinatos, nos seguintes municípios: Caucaia (2 crimes), Maracanaú (2 casos), Eusébio, Chorozinho, Maranguape e São Gonçalo do Amarante.





No Interior Norte do estado, 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Itapajé (2 casos), Forquilha, Marco, Sobral, Santana do Acaraú, Aratuba, Canindé, Varjota, Marco e Boa Viagem.





No Interior Sul ocorreram sete assassinatos, nos seguintes Municípios: Araripe (2 casos), Jaguaribe, Fortim, Orós, Aracati e Morada Nova.





Acidentes





Doze pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado entre a tarde de sexta-feira e a noite de domingo, nos seguintes Municípios: Crateús, Tauá, Juazeiro do Norte, Quiterianópolis (dois mortos), Caucaia (dois mortos), Granja, Nova Russas, Ipueiras (dois mortos) e Jaguaribara.





Entre os 12 mortos, nove eram ocupantes de motocicletas e faleceram após sofrerem graves ferimentos ou lesões em decorrência de quedas, colisões e choques.





Veja a relação das vítimas fatais dos acidentes:





01 – Francivaldo Teixeira Martins, (queda de moto na localidade de Boa Vista, Crateús)





02 – Josimar Moreira Dias (vítima de capotamento em estrada vicinal, em Tauá)





03 – Antônio Pinheiro Torres da Silva (vítima de choque de moto com poste, em Juazeiro do Norte)





04 – Egilson de Sousa Lima (colisão de carro e moto em São Gonçalo, Quiterianópolis)





05 – Danilo Torres de Lima (colisão de carro e moto em São Gonçalo, Quiterianópolis)





06 – Antônio Félix Sobrinho (queda de moto no Município de Granja)





07 – Manoel Messias Chaves de Melo (acidente de moto em Nova Russas)





08 – Márcio George Bringel (capotamento de caminhão na CE-257, em Ipueiras)





09 – Antônio Renato de Sousa (capotamento de caminhão na CE-257, em Ipueiras)





10 – José Wilson Fernandes da Silva (colisão de moto e carro na BR-116, em Jaguaribara)





11 – Vítima não identificada/masculino (colisão moto e carro na estrada Velha do Icaraí/Caucaia)





12 – Vítima não identificada/masculino (colisão moto e carro na estrada Velha do Icaraí/Caucaia).





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro