LAMENTÁVEL! NOVA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER "FECHADA"

Durante muitos anos o povo de Sobral suplicava ao então governador Cid Gomes por uma delegacia "decente", haja vista que a que tinha no centro era uma verdadeira "muchinga" e envergonhava ao povo e ao próprio governador, que antes de sair criou a Delegacia Regional de Sobral no antigo prédio do Detran, sendo inaugurada pelo seu sucessor Governador Camilo Santana, dando mais dignidade as pessoas de Sobral e região que necessitam dos serviços policiais.





Foram muitos os pedidos de políticos, vereadores, empresários, imprensa e do proprio povo na luta pela construção desta delegacia, que agora é digna da grandeza de Sobral.





Acontece que a nova Delegacia Regional de Sobral, que tem plantão 24 horas e que atende e acolhe bem o povo de Sobral e várias cidades da zona norte, está ameaçada e na iminência de ser "fechada".





Segundo informações chegadas à nossa equipe de reportagem, a atual gestão da Policia Civil querem "fechar" a nova Delegacia Regional para instalar outro departamento, causando assim um prejuízo irreparável a coletividade que tanto lutou e necessita das novas instalações.





Na verdade, realmente Sobral precisa de outra delegacia, conforme anunciou o próprio Governador Camilo. Mas, é uma outra delegacia, e não "jogar" as três juntas novamente para um prédio precário e velho e geograficamente inadequado, na porta de um hospital (Santa Casa).





Os gestores pretendem colocar as três delegacias juntas no antigo prédio velho do posto de saúde na Praça da Santa Casa, e pior, em frente a maternidade, a UTI Nenonatal, UTI, emergência, locais que por serem de risco para os pacientes que necessitam de silêncio, e que haverá certamente um agitação de pessoas, barulhos que sirenes de viatura, luzes intermitentes, fugas de presos, fluxo intenso de familiares de presos, enfim, uma perturbação total que agravará os pacientes já em estados delicados de saúde. Aliás, o local é a praça de um hospital, e por lei requer silêncio, o que não se encontra numa delegacia, quanto mais em três juntas.





A população sobralense, que tanto enaltece a estrutura da Delegacia Regional será a única prejudicada caso aconteça essa mudança.