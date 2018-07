GRANJA-CE: MODELO DE SEGURANÇA IMPLANTADA NO "IV GRANCHITÃO" É DESTAQUE

Por solicitação da Prefeitura de Granja, pela primeira vez na região norte, o Governo do Estado coloca em um evento, uma unidade da Delegacia Móvel da Policia Civil. A unidade já esta na ativa 24h de plantão durante os três dias de festa, na arena do VI Granchitão. A equipe é formada por: 01 Delegado, 03 Inspetores e 01 Escrivão. A equipe conta ainda com 01 viatura da Policia Civil à disposição.



Por parte da Policia Militar, o evento terá 45 policiais e 08 viaturas no evento, além do apoio dos policiais de elite RAIO, que irá percorrer toda a cidade durante a festa, fazendo não só do evento seguro, mas de toda a sede do município.



Por parte do município, a Guarda Civil Municipal e os Agentes de Transito, irão em conjunto, ordenar o trânsito no entorno do evento, facilitando assim a ida e vinda de todos. A Prefeitura disponibilizará ainda uma equipe de 60 seguranças particulares, treinados para eventos de grande poste, onde os quais irão fiscalizar as entradas, fazendo vistoria pessoal em todas as pessoas.



A Prefeitura de Granja, em nome do Secretário de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, agradece a parceria com o Governo do Estado, com a Policia Civil, Policia Militar, os Agentes de Trânsito e Guarda Municipais.



Via Impacto Granja