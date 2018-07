A Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), realizou a manutenção preventiva e corretiva da Praça Mestre Severo, no Bairro Sinhá Saboia. O serviço, custeado com recursos do Tesouro Municipal, no valor de R$24.425,00, se refere à recuperação de alambrado e pintura geral do espaço. A praça ganhou ainda equipamentos destinados às crianças: carrossel, escorregador e balanço.

