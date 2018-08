CAMOCIM-CE: PM's DO RAIO PRENDEM IDOSA DE 67 ANOS ACUSADA DE TRÁFICO

Durante a manhã de segunda-feira, 06, pm’s a equipe Raio 01 efetuaram a prisão de uma idosa de 67 anos acusada de traficar drogas em sua residência localizada na Rua Dr. Raimundo Veras, bairro Brasília, em Camocim. De acordo com a polícia essa é a acusada de maior idade presa acusada deste tipo de crime neste ano em Camocim.









Prisão





Era por volta das 11h15 quando os pm’s perceberam um aglomerado de usuários em frente a dita residência a qual já existe várias denúncias dando conta que lá funciona um ponto de venda de drogas. Os usuários de drogas foram revistados e nada de ilícito foi encontrado. Indagada sobre a venda de droga no local a acusada Maria Estela negou a acusação e permitiu que os pm’s adentrassem sua casa para revista-la. Os pm’s iniciaram as buscas e passados alguns minutos conseguiram encontrar um recipiente com 31 pedras de crack já embaladas para a venda e 150 reais.

Para os pm’s a acusada negou vender droga mais também não soube explicar sua origem. Diante dos fatos ela foi conduzido para a DPC de Camocim onde o caso foi repassado ao delegado Dr. Herbert Ponte que analisou o caso e resolveu autuá-la por tráfico de drogas e já está recolhida à cadeia de Camocim onde permanecerá à disposição da justiça.





Camocim Polícia 24h