UNINTA - Direito promove palestra sobre Ferramentas para o Alto Rendimento Acadêmico

Na última sexta-feira (17), o Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu uma palestra intitulada “Ferramentas para o Alto Desempenho Acadêmico”, ministrada pelo palestrante, juiz federal, Dr. George Marmelstein. O momento reuniu acadêmicos de diferentes semestres do curso no auditório da instituição.





De acordo com palestrante, George Marmelstein, os assuntos discutidos durante a palestra buscaram “apresentar algumas ferramentas de alto desempenho acadêmico, que proporcionam aos alunos desenvolverem melhor o seu método de aprendizagem.” George mostrou, por exemplo, como utilizar o conteúdo disponível em plataformas como o YouTube a favor dos estudos, além de técnicas de organização de tarefas, entre outros.





O juiz ainda ressaltou a relevância do tema. “A importância desse tema é tentar demonstrar que nem todo estudo se resume a leitura de livros ou assistir aulas, e que é preciso configurar a vida em prol da aprendizagem, facilitando o acesso a determinados conteúdos de qualidade e dificultando o acesso a outros conteúdos. Com isso, acredito eu, eles terão uma vida acadêmica muito mais desenvolvida, com resultados melhores em médio e longo prazo”, explicou.