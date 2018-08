Um crime de morte foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 7, na Cadeia Pública de Sobral. A vítima foi o detento identificado por "Ninica", que residia na cidade de Forquilha.





Uma equipe da Perícia esteve no local local do crime, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a motivação e a autoria do homicídio.





