Polícia Civil cumpre 48 mandados contra organização criminosa ligada a jogos de azar

Quadrilha tinha ramificações em 12 estados e em mais de 100 municípios.

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (29), a Operação Etros contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar, na modalidade virtual, cognominada BETSNORDESTE (apostas esportivas). Etros é uma alusão ao deus do destino, que nasceu junto com os jogos de azar.





A ação aconteceu na Região Metropolitana do Cariri e Centro Sul do Ceará. Foram cumpridos 48 mandados (2 2 de Busca e Apreensão, 4 de prisão preventiva, 2 de medidas cautelares e 20 de sequestro de bens), realizados nas cidades de Juazeiro do Norte/CE, Crato/CE, Farias Brito/CE, Várzea Alegre/CE, Jucás/CE e Iguatu/CE.





A Justiça autorizou ainda o sequestro de veículos, imóveis e valores em contas bancárias que superaram a marca de R$ 30 milhões, quantia incompatível com a movimentação financeira dos investigados. Além disso, foram apreendidos 45 veículos.





O objetivo da investigação foi para apurar organização criminosa sediada no município de Farias Brito, de população aproximadamente de 18 mil habitantes, que se valia de contas de pessoas físicas e jurídicas constituídas em nomes de laranjas ou de empresas de fachada, para fazer circular recursos de origem espúria.





A organização criminosa foi desvelada a partir de investigação iniciada em 24 de abril de 2017, após a prisão de uma pessoa com vários tabletes e notebooks ligados a sites de apostas esportivas. Nessa primeira fase, descobriu-se que a organização criminosa tem ramificação em 12 estados e em mais de 100 municípios.





Participaram da operação 112 policiais civis, sendo 15 Delegados de Polícia de várias Delegacias, inclusive com o apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Ceará, com coordenação Departamento de Polícia do Interior (DPI/SUL).





(Cearanews7)